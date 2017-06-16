Число российских туристов в Германии выросло почти на четверть

Поток российских путешественников в Германию вырос почти на четверть (на 21,3 процента) в первом квартале текущего года по сравнению с тем же периодом 2016-го. Об этом говорится в пресс-релизе Национального комитета страны по туризму, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 16 июня.

Кроме того, с января по март 2017 года россияне подали почти 59 тысяч заявлений на выдачу шенгенской визы в немецкие визовые центры. Рост составил 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

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Большинство обратившихся за разрешением на въезд граждан направлялись в Германию, чтобы посетить живущих там родных и друзей. Помимо этого, 27 процентов ехали в данную европейскую страну на отдых, примерно такое же число человек — с деловыми целями. Восемь процентов направлялись в Германию для лечения.

В настоящее время в России в общей сложности действуют 19 немецких визовых центров.

В 2016 году российские туристы потратили в Германии 1,8 миллиарда евро. Более 1,5 миллиона россиян провели в этом государстве, по крайней мере, одну ночь. Из них 88 процентов оставались как минимум на четыре ночи, остальные — на более короткий срок.

В марте эксперты констатировали оживление спроса российских туристов на Германию в 2016 году.