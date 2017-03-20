Эксперты заметили оживление спроса российских туристов на Германию

В Москве состоялось посвященное немецкой индустрии путешествий мероприятие German Travel Industry Day (GTID). Об этом сообщается в пресс-релизе Национального туристического офиса Германии, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 20 марта.

Во встрече, прошедшей 16 марта, приняли участие представители туроператоров, авиакомпаний, аэропортов, отелей и других организаций из обеих стран.

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Участники GTID констатировали оживление спроса российских туристов на Германию. Эксперты отметили, что в 2016 году россиянам выдали порядка 260 тысяч немецких виз. Это почти на 2 процента больше, чем годом ранее.

Кроме того, в январе и феврале текущего года консульскими службами ФРГ было оформлено на 20 процентов больше разрешений на въезд для россиян по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Глава туристического офиса Германии в России Алла Беликова также заметила, что турпоток из России начал восстанавливаться. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, в свою очередь, заявила, что эта европейская страна является одним из лидеров по числу самостоятельных путешественников из России.

По данным страховой компании «Согаз», Германия возглавила рейтинг наиболее безопасных для российских туристов государств Европы в 2016 году.

