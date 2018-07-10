Пенсионер из Германии устроил дебош возле Исаакиевского собора

Пенсионер из Германии, приехавший в Санкт-Петербург на чемпионат мира по футболу, попытался проникнуть в Исаакиевский собор, а затем устроил дебош. Об этом сообщает интернет-газета «Фонтанка».

63-летний немец был задержан охраной собора после попытки пройти внутрь достопримечательности с фальшивым билетом. Когда сотрудники музея захотели его остановить, неадекватный мужчина начал размахивать руками, мешать другим туристам и кричать.

Охранники не смогли успокоить дебошира и вызвали сотрудников полиции, чтобы те задержали его. В участке немцу объяснили правила посещения музеев Петербурга.

Материалы по теме Поездка за мячом Как Кубок конфедераций изменит российские города

В июле сотрудники Московского метрополитена составили список самых необычных и популярных вопросов, которые болельщики задают волонтерам. «Самыми популярными вопросами стали "Как дойти до Красной площади?" и "Где Никольская улица?", причем часто болельщики просто показывают фотографию улицы с толпой из интернета.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!