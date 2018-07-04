Составлен рейтинг самых необычных вопросов иностранцев на ЧМ-2018

Сотрудники Московского метрополитена составили список самых необычных и популярных вопросов, которые болельщики задают волонтерам. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Самыми популярными вопросами стали "Как дойти до Красной площади?" и "Где Никольская улица?", причем часто болельщики просто показывают фотографию улицы с толпой из интернета. Кроме того, пассажиры из других стран интересуются, где станция с собачками, имея в виду "Площадь Революции"», — рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Самыми необычными, по мнению волонтеров, вопросами туристов оказались: «Где спит Ленин?», «Вы выйдете за меня?» и «Если у меня есть безлимитный билет на сутки, я могу переночевать в метро?»

Более 100 волонтеров ежедневно помогают болельщикам, отвечая на их вопросы и решая возникшие проблемы. Например, на станции «Баррикадная» один фанат уронил банковскую карту в решетку водостока, и волонтеры помогли ее достать. А туристу из Аргентины вернули потерянный паспорт.

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В июне специалисты метапоиска momondo.ru проанализировали данные и выяснили, кто из болельщиков на ЧМ-2018 больше всего готов к роману за границей. Самыми флиртующими оказались поляки — 37 процентов мужчин из Польши признались, что знакомились и заводили отношения на отдыхе.

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