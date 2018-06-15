В московском кафе установили двойную цену для иностранцев

В московском кафе сделали отдельное меню с завышенными ценами для туристов, приехавших на чемпионат мира по футболу. Об этом написал в Facebook российский телеведущий Станислав Натанзон.

«Вчера зашли в забегаловку у "Лужников". Нам (может, по ошибке) дали 2 меню на русском и на английском. Что называется, найдите отличия. Или, черт побери, feel the difference. Цены отличаются в два раза!» — пожаловался мужчина.

Ведущий рассказал, что в день первого матча, 14 июня, таксисты в центре Москвы объявили болельщикам, что счетчик указывает цену в евро, а не в рублях.

«А другой таксист мне рассказывал, как взял пятерку (5000 рублей) за дорогу из аэропорта с "тупых болельщиков". Я послал его и вышел. А то вдруг счетчик — в евро», — добавил Натанзон.

Помимо критики журналист написал о том, как россияне проявляют гостеприимство по отношению к иностранным фанатам и помогают им.

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В июне менеджер московской гостиницы отказал гостям из Мексики в проживании из-за подскочивших цен. Девушка рассказала о том, что «друзья друзей» забронировали номер в отеле «Круассан» в 2017 году, однако когда они попытались связаться с сотрудниками гостиницы, им объявили о повышении цены в пять раз.

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