Мастера чурчхелы займутся болельщиками ЧМ-2018

В рамках сочинского цикла познавательно-развлекательных мероприятий для болельщиков, которые проводятся ежедневно в честь ЧМ-2018, гостей мундиаля научат готовить чурчхелу и играть на балалайке. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Сочи.

«Специалисты проведут мастер-класс по изготовлению южного лакомства из орехов, фруктов и сиропа — чурчхелы. Гости курорта смогут самостоятельно сделать угощение для себя и своих близких. Им представят уникальный рецепт виноградарей Сочи», — поделились в пресс-службе.

Также 23 июня состоится День балалайки, на котором иностранные фанаты смогут послушать, как звучит национальный инструмент, и научиться играть на нем.

Всего в Сочи организовано девять развлекательных площадок для гостей чемпионата мира 2018— в Центральном районе, в Адлере и Олимпийском парке.

Ранее администратор кафе «Шашлычная» в Сочи назвала иностранцев, которые оставляли меньше всего чаевых во время проведения чемпионата мира. По ее словам, самыми прижимистыми оказались португальцы, которые обедали и ужинали в ее заведении два дня, так как их отель находился неподалеку.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!