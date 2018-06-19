Сочинские шашлычники назвали самых жадных иностранцев

Администратор кафе «Шашлычная» в Сочи назвала иностранцев, которые оставляли меньше всего чаевых во время проведения чемпионата мира —2018. Женщина рассказала об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, самыми «прижимистыми» оказались португальцы, которые обедали и ужинали в ее заведении два дня, так как их отель находился неподалеку.

Также женщина добавила, что болельщики с удовольствием покупали мясо баранины, телятины и каре ягненка, так как в России оно сравнительно дешевле.

«Была семья из Кореи, они выкупили билеты на восемь матчей, их восемь человек в семье. Они очень любят баранину, телятину, каре ягненка. У них это мясо стоит очень дорого, и поэтому нам не пришлось вводить ничего нового в меню. Все это пользуется у них спросом», — уточнила сотрудница.

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В июне в московском кафе сделали отдельное меню с завышенными ценами для туристов, приехавших на чемпионат мира по футболу. «Вчера зашли в забегаловку у "Лужников". Нам (может, по ошибке) дали два меню на русском и на английском. Что называется, найдите отличия. Или, черт побери, feel the difference. Цены отличаются в два раза!» — написал в Facebook российский телеведущий Станислав Натанзон.

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