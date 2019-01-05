Россиянка и немец занялись сексом в центре Риги и попались

Полиция задержала гражданку России и гражданина Германии, которые занимались любовью в центре Риги. Об этом сообщает портал Mixnews.

Пару заметили с помощью видеонаблюдения на улице Калькю. После этого на место происшествия выехал ближайший автопатруль, который и задержал нарушителей.

По словам туристов, они занялись сексом в общественном месте для того, чтобы получить экстремальные ощущения. «Мы с другом два месяца переписывались и только сейчас встретились. Понимаете, мы не ненормальные. На самом деле просто так получилось. У нас просто романтика и все», — заявила полицейским девушка.

В результате иностранцев оштрафовали на 200 евро каждого.

В декабре 2018 года туристы из Дании занялись сексом на вершине пирамиды Хеопса в Египте и сняли это на камеру. Позже египтяне, которые помогли туристам взобраться на достопримечательность, были арестованы.

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