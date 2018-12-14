Египтяне организовали туристам секс на пирамиде и поплатились

Египтяне арестованы за то, что помогли туристам взобраться на пирамиду Хеопса в Египте. Пара туристов собиралась заняться сексом на вершине пирамиды и снять это на видео. Об этом сообщает The Local.

По словам египетского МВД, одна из задержанных полицией женщин призналась, что организовала встречу туристов из Дании с владельцем верблюда, который вечером 29 ноября незаконно доставил туристов к пирамиде за четыре тысячи египетских фунтов (200 евро), где они могли осуществить задуманное. При этом взбираться на древние памятники запрещено законом.

По данным издания, сейчас нарушители уже находятся за пределами страны. «С этого момента я буду держаться подальше от Египта, потому что, как только я вернусь назад, меня наверняка арестуют», — сказал 23-летний датчанин Андреас Хвид (Andreas Hvid).

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Владелец верблюда и организатор правонарушения признались в своей причастности к делу и в настоящий момент ожидают решения суда.

10 декабря сообщалось, что туристы из Дании занялись сексом на вершине пирамиды Хеопса в Египте и сняли это на камеру. Помимо фотографии, на которой он голый лежит со своей спутницей на фоне Каира, датчанин Андреас Хвид опубликовал видеоролик.

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