Дорогим квартирам в Москве предрекли подорожание

По итогам 2019 года премиальное жилье в Москве может прибавить в цене 7 процентов, говорится в материалах международной консалтинговой компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В период с первого квартала 2018-го по первый квартал 2019-го цена квадратного метра премиальной жилой недвижимости столицы увеличилась в среднем на 6 процентов, подсчитали аналитики.

«Годовая динамика стоимости квадратного метра премиального жилья сохранит плавный возрастающий тренд и составит плюс 7 процентов», — прогнозируют они, отмечая, что дальнейший рост цен на новостройки премиум-класса обеспечат хороший спрос и высокая стоимость квартир в новых проектах.

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По данным Knight Frank, на рынке премиальных новостроек 55 процентов предложения — это апартаменты, 45 процентов — квартиры. «С декабря 2018-го рост цен отмечен только на апартаменты — на 6 процентов. С квартирами ситуация обратная: за пять месяцев стоимость упала на 6 процентов», — уточняется в предоставленных материалах.

«Квадрат» премиальных апартаментов в Москве эксперты оценивают в среднем в 636 тысяч рублей, квартир — в 563 тысячи рублей.

Ранее в июне была названа стоимость самой дорогой квартиры России: 1,7 миллиарда рублей. В такую сумму оценили 530-метровые апартаменты на 14-м этаже многофункционального комплекса «Москва» около Кремля.

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