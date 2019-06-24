Названы регионы России с максимальной концентрацией дорогого жилья

Только 12,8 процента квартир в новостройках российских регионов за пределами Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленобласти стоят дороже семи миллионов рублей. При этом 74,2 процента таких квартир сосредоточено в 10 регионах, говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах компании «Талан».

Больше всего квартир стоимостью от семи миллионов рублей — 14,25 тысячи, или 7,7 процента всего первичного рынка, — выставлено на продажу в Краснодарском крае. На втором месте оказалась Республика Башкортостан с показателем в 8,43 тысячи единиц жилья.

Третье место в рейтинге досталось Свердловской области: в местных новостройках выставлено на продажу 8,73 тысячи квартир стоимостью от семи миллионов рублей. Четвертое и пятое места заняли Ростовская область и Республика Татарстан с показателями в 5,04 и 5,02 тысячи единиц жилья соответственно.

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В десятку городов с максимальным количеством квартир верхней ценовой категории вошли также Новосибирская область, Красноярский край, Приморский край, Нижегородская и Калининградская области.

В исследовании уточняется, что 40,6 процента квартир стоимостью от семи миллионов рублей и выше в российских регионах находятся в ЖК бизнес- либо элитного класса, 59,4 процента — в домах классов «стандарт» и «комфорт».

Ранее в июне эксперты компании «Мир Квартир» составили рейтинг самых дорогих квартир России. Первое место досталось 530-метровой московской квартире, которая была выставлена на продажу за 1,7 миллиарда рублей. Второе место заняла недвижимость из Петербурга, третье — из Сочи. Объекты продавались за 680 и 290 миллионов рублей соответственно.

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