Цена самой дешевой квартиры в Москве опустилась ниже трех миллионов рублей

Самая доступная квартира на первичном рынке жилья в Москве стоит 2,9 миллиона рублей, свидетельствуют материалы агентства Est-a-Tet, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

В такую сумму оценили студию в строящемся жилом комплексе на территории Ярославского района столицы, в непосредственной близости от парка «Лосиный остров». Проект находится на начальной стадии реализации.

По аналогичной цене можно приобрести апартаменты в одном из проектов в районе Северный. Чуть выше — от 3,2 миллиона — стоимость самых доступных лотов в многофункциональном комплексе в районе Тропарево-Никулино.

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Самое дорогое предложение московского рынка новостроек — четырехкомнатные апартаменты площадью 826 квадратных метров, которые реализуются в проекте на Софийской набережной. Они стоят 1,7 миллиарда рублей.

Всего, по данным аналитиков, в Москве возводят 927 жилых корпусов общей площадью 3,1 миллиона квадратных метров. Квартиры продаются в 733 корпусах, а апартаменты — в 194-х. Наибольший объем предложения традиционно представлен в бизнес-классе — 1,39 миллиона метров, или 18,3 тысячи лотов.

Ранее в июне был назван округ Москвы с самым дешевым жильем — таковым оказался Юго-Восточный. По подсчетам экспертов, в его границах возводят почти четверть московских новостроек комфорткласса. На второй позиции Северо-Восточный округ, где сконцентрировано 16 процентов недорогих проектов.

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