Назван округ Москвы с самым дешевым жильем

Юго-Восточный административный округ признан самым дешевым в столице с точки зрения стоимости строящегося жилья. Об этом свидетельствуют материалы агентства «Бон Тон», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, в его границах возводят почти четверть московских новостроек комфорткласса. На второй позиции Северо-Восточный округ, где сконцентрировано 16 процентов недорогих проектов. На третьем месте оказался юг города с 15-процентной долей бюджетных комплексов.

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Если брать в расчет только проекты экономкласса, то лидерство по объемам предложения также останется за Юго-Восточным округом: на него приходится почти 82 процента таких новостроек.

Всего в Москве летом 2019-го строят 1,2 миллиона квадратных метров жилья массового сегмента (около 19,7 тысячи квартир), отмечается в предоставленных материалах.

Ранее сообщалось, что средневзвешенная цена предложения квартир в новостройках комфорткласса, реализуемых в старых границах Москвы, за май 2019-го выросла на 1,6 процента, до 166,9 тысячи рублей за квадратный метр. Недорогие квартиры в столице уверенно дорожают, констатировали эксперты: за последний год в комплексах комфорткласса рост стоимости квадратного метра превысил 8 процентов.

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