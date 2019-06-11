В России стали меньше строить

В период с января по апрель 2019-го в России было введено в эксплуатацию 19,6 миллиона квадратных метров жилой недвижимости — на 3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании, подготовленном аналитиками портала ЦИАН (есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Как отмечает эксперты, снижение объемов ввода жилья отмечено в 40 регионах страны из 85-ти. Сильнее всего просели показатели в Санкт-Петербурге: на 61 процент за год к маю 2019-го. В Дагестане объемы строительства упали на 47 процентов.

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Значительнее всего объемы ввода жилой недвижимости выросли в Москве и Брянской области — более чем в три раза за год.

Рейтинг регионов-лидеров по объему ввода возглавили: Московская область (2,2 миллиона «квадратов»), Москва (1,7 миллиона) и Краснодарский край (1,2 миллиона). Больше всего жилья в расчете на одного человека ввели в Ленинградской области — 0,51 квадратного метра, меньше всего в Магаданской области — 0,002 метра, подсчитали в ЦИАН.

Ранее в июне была определена совокупная стоимость всей жилой недвижимости российской столицы — она составляет 56 триллионов рублей. В среднем на одного москвича приходится доля жилья, эквивалентная 4,4 миллиона рублей.

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