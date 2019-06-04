Прокуратура потребовала от хабаровского губернатора обеспечить сирот жильем

В мае, незадолго до начала голодовки сирот, не получивших свое жилье в Хабаровском крае, прокуратура внесла главе региона Сергею Фургалу представление с требованием вовремя обеспечивать жильем выпускников детских домов, сообщает пресс-служба ведомства.

Предыдущий губернатор Вячеслав Шпорт в сентябре 2017 года получал аналогичное представление. Краевому министерству жилищно-коммунального хозяйства было поручено в период с 2018-го по 2022 год ежегодно строить минимум 500 квартир для детей-сирот. В 2018 году на это выделили более миллиарда рублей, а не как планировалось изначально — 124 миллиона. Но в итоге в 2018-м из 500 квартир было построено всего 212, сроки по госконтрактам на строительство домов систематически нарушались.

По данным прокуратуры, в Хабаровском крае в очереди на получение жилья стоят почти 3,3 тысячи совершеннолетних сирот. «На учете в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края состоит 4548 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них у 3284 уже возникло право на получение жилых помещений, они ждут квартиры», — говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее, 3 июня, 11 бывших воспитанников хабаровских детдомов начали голодовку из-за того, что за несколько лет не дождались положенных им квартир. Одна из участниц акции судилась с чиновниками из-за невыданного жилья, выиграла суд, но спустя два года так и не получила жилплощадь.

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