Уголовное дело возбудили из-за некачественного жилья для российских сирот

Уголовное дело о халатности возбуждено из-за выделения некачественного жилья детям-сиротам в Куйтунском районе Иркутской области. Об этом сообщает сайт прокуратуры региона.

Проведенная ведомством проверка показала, что застройщик нарушил сроки возведения и сдачи готовых объектов, а также не в полном объеме выполнил работы по отделке квартир, проведению теплосетей и благоустройству придомовой территории. Помимо этого, установлено, что строительство жилья осуществлялось в отсутствие государственного строительного надзора. Государственная либо негосударственная экспертиза проектной документации не проводилась.

Как отмечают в ведомстве, администрация Куйтунского муниципального образования выдала разрешения на ввод в эксплуатацию указанных многоквартирных домов при наличии незавершенных застройщиком работ. При этом заказчик (министерством имущественных отношений области) без замечаний принял недостроенные квартиры.

«Выявленные прокуратурой района нарушения требования действующего законодательства подтверждены заключениями специалистов государственного строительного надзора области и госпожнадзора», — говорится в сообщении.

В адрес застройщика внесено представление с требованием об устранении недостатков строительства, а в адрес главы Куйтунского муниципального образования — представление об устранении нарушений, допущенных при вводе в эксплуатацию недостроенных домов. Также представление об устранении нарушений направлено министру имущественных отношений области. Материалы проверки переданы в следственные органы.

В настоящее время проверка продолжается, устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Ранее разобраться с этой проблемой пообещал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

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