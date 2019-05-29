В России решили избавиться от «крепостного права»

Российских сирот предложили избавить от системы «крепостного права», при которой они годами ждут очереди на бесплатное жилье, не имея возможности переехать в другой регион. Об этом заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, были разработаны соответствующие меры, с помощью которых можно решить проблему к 2022 году. В частности, предлагается наладить учет и сохранить закрепленное за сиротами жилье, использовать жилой фонд более рационально и строить новые жилплощади.

Для сирот, уже давно находящихся в ожидании, рассматривают введение сертификата, который можно использовать не только на приобретение жилплощади, но и на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение ипотеки или затрат на строительство индивидуального жилья.

Орлова отметила, что на данный момент система устроена так, что сироты привязаны к своему региону, так как если они решат переехать, то потеряют право на жилплощадь. На сегодняшний день, по ее данным, в жилье нуждаются 275 тысяч сирот, у многих из них есть образование и семьи, некоторые — специалисты, готовые уехать в другой регион, чтобы работать.

«Но они приписаны к определенной территории, уже 5-10 лет стоят в очереди на жилье и не имеют возможности куда-либо переехать», — сказала собеседница агентства.

В марте сообщалось, что житель Белгорода предпринял попытку самоубийства у здания администрации города на Соборной площади из-за отказа в выдаче квартиры, которая положена ему как сироте. В администрации пояснили, что от 31-летнего Владимира Смолякова никаких обращений по поводу жилья не поступало. Следственный комитет позже сообщил о проведении проверки по факту случившегося.

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