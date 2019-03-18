Уроки финансовой грамотности проведут для подмосковных сирот

Уроки финансовой грамотности проведут для подмосковных детей-сирот, сообщила министр образования Московской области Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 18 марта.

«Министерство образования Московской области запускает совместный проект со среднерусским банком ПАО Сбербанк по финансовой грамотности подмосковных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — рассказала она.

Министр уточнила, в первом мероприятии, которое состоится 19 марта, примут участие свыше 100 человек в возрасте от девяти до 18 лет.

«В течение 2019 года наши воспитанники также смогут поучаствовать в конкурсе проектов. Для ребят это отличная возможность научиться управлять личными финансами и избегать небезопасных финансовых процедур», — сказала она, добавив, что это очень важное умение в современном мире.

В регионе регулярно проводятся мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности граждан. В этом году лекции на эту тему пройдут на площадках 16 муниципальных общественных палат.