Жителей Подмосковья научат финансовой грамотности

Лекции по финансовой грамотности для подмосковных жителей пройдут на площадках 16 муниципальных общественных палат, сообщила региональный министр по социальным коммуникациям Ирина Плещева. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 15 марта.

«В текущем году мы запланировали проведение пяти четырехдневных семинаров и 11 однодневных занятий. Первое в текущем году четырехдневное обучающее мероприятие прошло в Мытищах. В нем приняло участие порядка 100 человек», — рассказала она.

Она отметила, что большинство граждан отзывались о мероприятии положительно. В частности, участникам обучающей программы рассказали об интернет-банкинге, мошеннических схемах и возможностях портала «Госуслуги».

Занятия проводят представители Центрального банка РФ, уточняется в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В середине февраля стало известно, что преподаванию финансовой грамотности обучат более 800 подмосковных учителей.