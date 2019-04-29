В России сироту поселили в квартиру без пола и окон

В Нижнем Тагиле сироту из детского дома поселили в квартиру без пола и окон и незаконно сняли с жилищного учета. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.

В 2013 году воспитанница детского дома встала на учет в управление социальной политики по Нижнему Тагилу и Пригородному району в связи с отсутствуем жилья. Ее поселили в квартиру, которая «находится в антисанитарном состоянии, оконные проемы забиты деревянными щитами, входная дверь закрывается на болт, отсутствует пол, то есть оно фактически непригодно для проживания», установила прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила. Несмотря на это, в 2017 году сотрудники управления социальной политики сняли сироту с учета как обеспеченную жильем.

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила признала действия управления незаконными и вынесла протест. Прокурор направил в Ленинский районный суд Нижнего Тагила заявление о признании приказа управления недействительным. Несмотря на апелляционные жалобы со стороны управления социальной политики, иск был удовлетворен, и сирота была восстановлена на учете для предоставления жилья.

Ранее в апреле в Заводском районе Саратова многодетная мать Марина Новикова попросила чиновников предоставить ей новое жилье вместо сгоревшего аварийного дома, но в администрации женщине посоветовали жаловаться в ООН. Женщина посетовала на то, что вынуждена снимать квартиру и отдавать за аренду большую часть заработной платы.

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