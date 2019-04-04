В российском детдоме обнаружили истощенного мальчика

Следователи Брянской области проводят проверку условий лечения четырехлетнего мальчика после того, как из Дубровского детского дома-интерната его срочно госпитализировали в Москву в состоянии крайнего истощения и с сильными болями, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По информации «Интерфакса», ребенок родился здоровым, однако в августе 2017 года выпал из окна со второго этажа и получил открытую черепно-мозговую травму. Родители лечили его в различных учреждениях области, однако в январе 2019 года отдали в интернат для умственно отсталых детей.

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28 марта Служба медицины катастроф госпитализировала мальчика в московскую детскую больницу №9 имени Сперанского. Как уточнила уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова, малыш «почти невесомый, испытывает постоянные боли, судороги», и в регионе на нем «поставили крест».

Кузнецова добавила, что проверки в детском доме выявили серьезные нарушения. В свою очередь детский омбудсмен по Брянской области Инна Мухина заявила, что «не понимает, с какой целью нужна проверка».

В апреле прошлого года в Челябинской области закрыли Лазурненскую школу-интернат для детей-сирот после возбуждения уголовного дела об изнасиловании воспитанников. По делу о растлении семерых мальчиков арестован 51-летний мужчина.

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