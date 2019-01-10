Российским приемным семьям добавят обязанностей

Всех совершеннолетних членов приемных семей россиян обяжут проходить психологическое обследование. Такое требование, наряду с запретом усыновлять больше одного ребенка в год и переезжать по своему желанию, содержится в законопроекте, подготовленном в Министерстве просвещения, пишет «Коммерсантъ».

Общественное обсуждение документа завершится 12 января. В случае принятия Госдумой закон может вступить в силу в январе 2021 года. В разработке законопроекта участвовали представители органов опеки, специализированных НКО и приемных семей.

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Запрет усыновлять больше одного ребенка в год, за исключением тех случаев, когда речь идет о братьях или сестрах, должен, как полагают авторы инициативы, снизить риск его возвращения в детдом.

Переезды приемных семей будут возможны только после того, как органы опеки убедятся в том, что новое жилье подходит для несовершеннолетних.

Также предусматривается снятие запрета на усыновление детей ВИЧ-инфицированными гражданами, признанного противоречащим Конституции.

Процедура психологического обследования в настоящее время предусмотрена только для приемных родителей. Ее расширение до всех совершеннолетних членов таких семей направлено на решение проблем низкой родительской компетентности.

«Мы разработали комплекс методов около восьми лет назад, и в 40 субъектах России они проходили апробацию,— рассказала изданию профессор МГППУ, член правительственной комиссии по защите прав несовершеннолетних Галина Семья.— Комплекс учитывает возрастной ценз (одними методиками нельзя проверять и 30-летних, и 50-летних), конфессиональные особенности и наличие собственных детей, вводит образовательный ценз».

В августе глава Министерства просвещения Ольга Васильева рассказала об идее ужесточить требования к желающим стать приемными родителями. Среди прочего она обратила внимание на необходимость ограничить допустимое число детей в каждой такой семье. Однако в документе, подготовленном ведомством, эти ограничения отсутствуют.

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