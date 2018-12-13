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Россиянам с ВИЧ и гепатитом С предложили разрешить усыновлять детей

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Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, который разрешает гражданам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Законопроект вносит поправку в статью 127 Семейного кодекса, в которой прописано, кто имеет право быть усыновителем. В настоящее время усыновлять детей запрещено в том числе людям, страдающим заболеваниями из установленного правительством перечня, куда входят ВИЧ и гепатит С. Внесенный правительством законопроект разрешает суду при вынесении решения об усыновлении отступить от этого правила, если потенциальный усыновитель проживает с ребенком «в силу уже сложившихся семейных отношений».

В пояснительной записке к документу говорится, что в июне Конституционный суд признал, что запрет на усыновление в таких случаях не соответствует основному закону страны.

«Предлагаемое законопроектом решение, таким образом, относится ко всем заболеваниям, входящим в Перечень заболеваний, а не только к ВИЧ-инфекции или вирусу гепатита С», — сообщается на сайте правительства.

Ранее с жалобой в Конституционный суд обратилась семейная пара, воспитывающая трехлетнего сына. В 2012 году у женщины случился выкидыш, она попала в больницу, где заразилась ВИЧ и гепатитом С. Выносить ребенка она больше не могла, поэтому супруги решились на искусственное оплодотворение. Их сына родила другая женщина, но, когда заявительница попыталась его усыновить, ей отказали. Конституционный суд признал такой запрет незаконным.

В августе министр просвещения Ольга Васильева заявила, что отрицательно относится к разрешению усыновлять детей ВИЧ-положительным родителям. «Я вам скажу честно: я далека от идеи этой», — заявила она.

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