Россиянам с ВИЧ разрешили усыновлять детей

Конституционный суд России (КС) признал незаконным запрет на усыновление ребенка женщине с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С, которыми она была заражена в больнице. Постановление опубликовано на сайте суда.

Как следует из материалов дела, с жалобой обратилась семейная пара из Подмосковья. Супруги восемь лет состоят в браке и воспитывают трехлетнего сына. Они хотели ребенка, но в 2012 году у женщины случился выкидыш, она попала в больницу, где заразилась инфекцией. По медицинским показаниям жена не могла родить ребенка, поэтому пара решилась на искусственное оплодотворение. Донором стал супруг, выносила мальчика ее сестра, отказавшаяся от прав на ребенка.

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После рождения мальчик жил в семье супругов и воспитывался ими. Женщина обратилась в органы опеки, чтобы усыновить мальчика, и предоставила документы о лечении. Однако суды общей юрисдикции решили, что при заболевании заявительницы усыновление «не будет соответствовать интересам ребенка». Вышестоящие инстанции заняли такую же позицию.

Супруги обратились в Конституционный суд, который счел данную ситуацию неправомерной, а трактовку законов избыточной: в данной семье усыновление стало бы лишь формальным способом узаконить эти отношения и никак не повлияло бы на его здоровье.

Инстанция также отметила, что при решении вопросов усыновления «подлежат учету и требования международно-правовых актов». В них говорится, что основным условием при передаче детей усыновителям должны являться «наилучшее обеспечение интересов ребенка и его потребность в любви». При этом наличие ВИЧ-инфекции не должно рассматриваться в качестве угрозы для здоровья населения.

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков отметил, что решение Конституционного суда не распространяется на те случаи, когда родители с ВИЧ хотят усыновить или взять под опеку ребенка из детского дома. «Но и без того постановление — очень серьезный шаг в сторону снижения дискриминации», — написал он в своем Telegram-канале.

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