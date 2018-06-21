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Россиянам с ВИЧ разрешили усыновлять детей

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Конституционный суд России (КС) признал незаконным запрет на усыновление ребенка женщине с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С, которыми она была заражена в больнице. Постановление опубликовано на сайте суда.

Как следует из материалов дела, с жалобой обратилась семейная пара из Подмосковья. Супруги восемь лет состоят в браке и воспитывают трехлетнего сына. Они хотели ребенка, но в 2012 году у женщины случился выкидыш, она попала в больницу, где заразилась инфекцией. По медицинским показаниям жена не могла родить ребенка, поэтому пара решилась на искусственное оплодотворение. Донором стал супруг, выносила мальчика ее сестра, отказавшаяся от прав на ребенка.

После рождения мальчик жил в семье супругов и воспитывался ими. Женщина обратилась в органы опеки, чтобы усыновить мальчика, и предоставила документы о лечении. Однако суды общей юрисдикции решили, что при заболевании заявительницы усыновление «не будет соответствовать интересам ребенка». Вышестоящие инстанции заняли такую же позицию.

Супруги обратились в Конституционный суд, который счел данную ситуацию неправомерной, а трактовку законов избыточной: в данной семье усыновление стало бы лишь формальным способом узаконить эти отношения и никак не повлияло бы на его здоровье.

Инстанция также отметила, что при решении вопросов усыновления «подлежат учету и требования международно-правовых актов». В них говорится, что основным условием при передаче детей усыновителям должны являться «наилучшее обеспечение интересов ребенка и его потребность в любви». При этом наличие ВИЧ-инфекции не должно рассматриваться в качестве угрозы для здоровья населения.

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков отметил, что решение Конституционного суда не распространяется на те случаи, когда родители с ВИЧ хотят усыновить или взять под опеку ребенка из детского дома. «Но и без того постановление — очень серьезный шаг в сторону снижения дискриминации», — написал он в своем Telegram-канале.

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