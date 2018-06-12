Россиян начали анонимно обследовать на ВИЧ

Во вторник, 12 июня, на Камчатке стартовала всероссийская акция под названием «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая.

Анонимные обследования, приуроченные ко Дню России, начались в четырех населенных пунктах региона. «Мы проводим акцию не первый год, но нам особенно приятно начинать ее в Камчатском крае, где начинается наша страна», — рассказал он. Салагай добавил, что Камчатский край успешно борется с ВИЧ. Акция направлена на то, чтобы стимулировать людей сдавать тесты, а также она способствует тому, что приверженность к терапии увеличивалась.

«Последовательно увеличивается охват терапией, проводится профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку — в крае 100 процентов беременных женщин охвачено антиретровирусной терапией, что позволяет им в будущем родить здоровых детей. Предпринимаемые усилия дают свои результаты, распространенность и число новых случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе до 29 лет сокращается, значит среди молодых обнадеживающие результаты по борьбе с этим тяжелым заболевание», — сказал замминистра.

Всего акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в этом году охватит 30 регионов страны. Анонимные обследования на ВИЧ пройдут до 7 ноября в 120 городах.

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