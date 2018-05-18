Россиян научат бороться с ВИЧ

В России проходит акция «Стоп ВИЧ/СПИД», в рамках которой жители регионов могут бесплатно и анонимно пройти тест на наличие вируса в крови в экспресс-лабораториях, а также посетить различные просветительские и спортивные мероприятия, сообщает Первый канал.

«Сама проблема ВИЧ/СПИДа — это проблема социальная и затрагивающая все общество любой страны. И наша страна входит в не очень большой перечень стран, которые руководствуются государственной стратегией по борьбе с ВИЧ/СПИДом», — сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ открылся форум «Остановим СПИД вместе!». Также во всех образовательных учреждениях страны проходят различные тематические мероприятия, волонтерские акции, работы с группами риска, по профилактике дискриминации людей, живущих с ВИЧ, отметила председатель оргкомитета акции Светлана Медведева.

Согласно официальной статистике, в настоящее время в России почти миллион людей с вирусом иммунодефицита. Каждый час ВИЧ заражаются 10 человек. По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом «Центральный НИИ эпидемиологии», в 2017 году зарегистрировано 100 тысяч новых случаев заражения. При этом выделяемых их бюджета денег на антиретровирусную терапию катастрофически не хватает, в итоге лишь каждый третий проходит лечение.

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