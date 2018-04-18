В России разглядели «прорывные успехи» в борьбе со СПИДом

В России девяти из десяти ВИЧ-инфицированных матерей удается родить здорового ребенка. Это вице-премьер Ольга Голодец назвала прорывными успехами в лечении ВИЧ и СПИДа, сообщает «Интерфакс».

«На сегодняшний день женщинам, которые заражены ВИЧ-инфекцией, вполне возможно, и мы достигаем этого в 90 процентах случаев, родить здорового ребенка. И это огромный успех, это прорывная история в нашей системе здравоохранения», — сказала Голодец.

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Она отметила, что каждый третий ВИЧ-инфицированный в стране получает антиретровирусную терапию — это 346 тысяч человек из 944 тысяч зараженных. По словам министра, это стало возможным благодаря специальной программе по противодействию распространению вируса в России.

«Мы постоянно следим за развитием системы лечения, потому что важно не только приобрести лекарство, — мы очень много говорим о снижении его стоимости, о доступности этого лекарства и в нашей стране и за ее пределами, — но и очень важно сформировать культуру приверженности лекарственной терапии, которая не так проста», — рассказала Голодец.

Роспотребнадзор в сентябре 2017 года сообщал о нехватке выделяемых государством средств на антиретровирусные препараты. Из-за этого, по подсчетам специалистов федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом «Центральный НИИ эпидемиологии», лишь треть ВИЧ-инфицированных получают необходимую терапию. Позднее руководитель центра Вадим Покровский сообщал о 100 тысячах новых случаях заражения ВИЧ в 2017 году.

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