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Правила усыновления в России решили ужесточить

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Ольга Васильева

Министерство просвещения России предложит правительству ужесточить требования к желающим усыновить ребенка и сократить допустимое число детей в приемной семье. Об этом заявила глава ведомства Ольга Васильева, передает ТАСС.

«Сейчас у нас действует норма до восьми детей [максимальное количество приемных и родных детей в одной семье]», —напомнила министр, ответив, что «семья не может быть как детский сад или семейный детский дом».

Также Васильева пообещала ужесточить подбор родителей и требований к кандидатам «на высокое звание родителей», в том числе к их психологическому обследованию. «Ужесточим очень здорово», — заверила министр.

По ее словам, такие предложения связаны со случаями насилия и убийств детей в приемных семьях. «Все трагические случаи новых (приемных) семей, которые были в этом году, привели к неутешительному выводу: подбор будущих приемных родителей шел очень небрежно», — отметила она. Васильева привела пример ситуации, произошедшей в начале года в Смоленской области, когда приемный отец изнасиловал, а затем убил семилетнюю девочку. «Отцу было отказано ранее в опеке, а потом ребенок вместе с братом и сестрой все-таки к нему попал. И дальше следы насилия и убийства», — напомнила глава ведомства.

Кроме того, Васильева заявила, что отрицательно относится к разрешению усыновлять детей ВИЧ-положительным родителям. «Я вам скажу честно: я далека от идеи этой», — сказала она без дальнейших пояснений.

По данным ТАСС, в банке данных детей-сирот находится 48 тысяч анкет. Около 50 тысяч россиян лишаются родительских прав ежегодно.

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