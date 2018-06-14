Ребенка удалившей грудь россиянки усыновила другая семья

Одного из детей приемной матери из Екатеринбурга Юлии Савиновских, сделавшей операцию по удалению груди, усыновила другая семья, сообщает Znak.com со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

По ее словам, таким образом, ребенка нельзя забрать обратно — это причинит ему «новый моральный ущерб». «Дети уже адаптировались, и надо отступить. Это будет истинно соломоновым решением», — отметила она.

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Москалькова не смогла рассказать о судьбе второго изъятого у Савиновских ребенка, но выразила сожаление, что не сумела помочь вернуть детей екатеринбурженке. «Мы были за то, чтобы оставить детей у этой мамы. Тем более что она была готова остановить дальнейшие трансформации ради детей, и дети ее любили», — признала она.

Юлия Савиновских начала процесс усыновления двух мальчиков в 2015 и 2016 годах, к тому моменту у женщины было трое родных детей. В начале 2017-го она удалила грудь, затем увлеклась проблемами трансгендеров и начала вести об этом блог. В августе того же года органы опеки отобрали ее детей, предоставив суду фальшивые, по ее словам, справки о психических отклонениях у женщины. 20 сентября Орджоникидзевский суд лишил Савиновских родительских прав, суды апелляционных инстанций оставили решение в силе, посчитав ее мужчиной, состоявшей в гей-браке.

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