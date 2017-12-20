Россиянка лишилась семерых детей из-за слишком длинных волос сына

У жительницы Хакасии Любови Лицегевич служба опеки изъяла семерых усыновленных детей из-за того, что волосы ее четырехлетнего сына посчитали слишком длинными для мальчика. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает «Новая газета».

По данным издания, в мае воспитательница детского сада, куда ходил мальчик, пожаловалась заведующей, что волосы ребенка выросли до поясницы. Та, в свою очередь, доложила об этом районному управлению образования.

В конце лета комиссия по делам несовершеннолетних пришла к выводу, что Лицегевич наносит вред психологическому здоровью мальчика, и решила рассмотреть вопрос о прекращении опеки над ним. В итоге у женщины забрали семерых несовершеннолетних приемных детей, которых она усыновила в 2012-2015 годах.

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Газета пишет, что у Лицегевич возник конфликт с руководством детсада после того, как она не дала деньги на ремонт здания, а вместо этого купила краски и кисти. Также женщина на телевидении критиковала районные органы опеки из-за маленьких, по ее мнению, пособий.

Отмечается, что 57-летняя Лицегевич воспитала родную дочь и 20 приемных детей.

В сентябре у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских отобрали приемных сыновей после того, как она удалила мешавшую ей большую грудь. Как рассказала Савиновских «Ленте.ру», органы опеки предоставили суду фальшивые, по ее утверждению, документы и справки о ее якобы психических отклонениях. Анкеты изъятых детей выставили на сайте «Усыновление в России».

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