Суд пересмотрит решение об изъятии детей у заподозренной в смене пола женщины

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию удалившей грудь жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских об изъятии приемных сыновей и направил дело на новое рассмотрение. Об этом сообщил адвокат семьи Алексей Бушмаков на своей странице в Facebook.

Он рассказал «Медиазоне», что женщина не согласилась подписать добровольный отказ от детей. В связи с этим управление социальной политики подало иск о расторжении договора о приемной семье в Орджоникидзевский районный суд. Однако тот отказался рассматривать это дело, пока в силу не вступит решение об отобрании детей, и приостановил его.

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«Сегодня суд признал это решение незаконным и обязал-таки районный суд рассмотреть иск по существу. Однако уже сегодня через несколько часов после этого решения появилось еще одно решение по апелляционной жалобе Савиновских», — отметил адвокат.

Ранее женщина рассказала «Ленте.ру», что органы опеки незаконно отобрали ее детей, предоставив суду фальшивые документы и справки о ее якобы психических отклонениях и требовании убежища за рубежом. Семья Савиновских начала процесс усыновления двух мальчиков в 2015 и 2016 годах, к тому моменту у женщины было трое родных детей. В начале 2017-го она удалила грудь, большой размер которой доставлял ей дискомфорт, а позже увлеклась проблемами трансгендеров.

Узнав об этом, органы опеки изъяли детей и выставили их анкеты на сайте «Усыновление в России». 20 сентября Орджоникидзевский суд лишил Савиновских родительских прав.