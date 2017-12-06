Россия
 
Последние новости
Путин разрешил россиянам ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом
В сборной России расстроились из-за неудавшегося самоубийства Родченкова
На борту выкатившегося с полосы в Шереметьево самолета был министр  
На обложку Time с человеком года затесался чей-то локоть
Путин объявил о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии
Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным
Перевернувший математику ученый победил бесконечность

Суд пересмотрит решение об изъятии детей у заподозренной в смене пола женщины

Перейти в «Мою Ленту»

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию удалившей грудь жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских об изъятии приемных сыновей и направил дело на новое рассмотрение. Об этом сообщил адвокат семьи Алексей Бушмаков на своей странице в Facebook.

Он рассказал «Медиазоне», что женщина не согласилась подписать добровольный отказ от детей. В связи с этим управление социальной политики подало иск о расторжении договора о приемной семье в Орджоникидзевский районный суд. Однако тот отказался рассматривать это дело, пока в силу не вступит решение об отобрании детей, и приостановил его.

«Сегодня суд признал это решение незаконным и обязал-таки районный суд рассмотреть иск по существу. Однако уже сегодня через несколько часов после этого решения появилось еще одно решение по апелляционной жалобе Савиновских», — отметил адвокат.

Ранее женщина рассказала «Ленте.ру», что органы опеки незаконно отобрали ее детей, предоставив суду фальшивые документы и справки о ее якобы психических отклонениях и требовании убежища за рубежом. Семья Савиновских начала процесс усыновления двух мальчиков в 2015 и 2016 годах, к тому моменту у женщины было трое родных детей. В начале 2017-го она удалила грудь, большой размер которой доставлял ей дискомфорт, а позже увлеклась проблемами трансгендеров.

Узнав об этом, органы опеки изъяли детей и выставили их анкеты на сайте «Усыновление в России». 20 сентября Орджоникидзевский суд лишил Савиновских родительских прав.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд отменил решение об изъятии приемных детей у жительницы Екатеринбурга, удалившей грудь
Министр захворал и не встретился с многодетной матерью без груди
Свердловские власти отказались вернуть детей удалившей грудь екатеринбурженке
Следователи проверят изъятие приемных детей у удалившей грудь екатеринбурженки
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

Смеяться грешно

Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
16:33Сегодня

Расхитители денег на военные стройки в Арктике получили условные сроки

17:30Сегодня

Путин снова пойдет в президенты России

15:03Сегодня

Похищения жителей Чечни связали с антинаркотическим рейдом

Россия00:01 3 декабря

Дуйте к нам

Россию спасет конопля. Так считают те, кто растит ее профессионально
12:40Сегодня

Кремль прокомментировал отстранение России от Олимпиады

15:42Сегодня

Пациентов больницы в Югре заражали гепатитом три года подряд

08:36 5 декабря

Названы самые депрессивные и суицидальные регионы России

Россия00:0627 ноября

«Над нами навис перенаселенный Китай»

Кто убивает русскую деревню
13:14Сегодня

Песков призвал ежедневно быть готовым к выдвижению Путина

15:20Сегодня

Путин ответил на вопрос об участии в выборах

10:30Сегодня

Россиянин попытался повторить ижевский взрыв в своей девятиэтажке

Россия
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Расхитители денег на военные стройки в Арктике получили условные сроки
Дуйте к нам
Россию спасет конопля. Так считают те, кто растит ее профессионально
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
Суд пересмотрит решение об изъятии детей у заподозренной в смене пола женщины
Похищения жителей Чечни связали с антинаркотическим рейдом
Пациентов больницы в Югре заражали гепатитом три года подряд
Все материалы
Мир
Фельдмаршал-смерть
Утопившего Йемен в крови диктатора убили его же союзники
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Путин объявил о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии
Рождественская елка в Гватемале убила пять человек
Тотальное счастье
Северная Корея отчаянно пытается выглядеть раем на земле
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
НАТО захотела расширить сотрудничество с Россией
Все материалы
Бывший СССР
Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили
Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией
Саакашвили объявили в розыск на Украине
Порошенко узрел «руку Москвы» в освобождении Саакашвили
ООН перестанет кормить Донбасс из-за нехватки денег
Пытавшегося вывезти 350 литров алкоголя россиянина задержали в Казахстане
Порошенко послал пранкера в задницу за вопрос о горилке
Башню снесло
Украинские танкисты грозятся намотать ополченцев на гусеницы
Все материалы
Экономика
Свободное падение
Почему пора готовиться к новому глобальному кризису
Банк «Возрождение» стал лауреатом премии «Финансовый Олимп-2017»
«Аэрофлот» компенсирует пассажирам задержку шести рейсов в Шереметьево
Сотрудники «Аэрофлота» нашли пропавшую при выгрузке багажа таксу
В России резко подорожали помидоры и огурцы
Ставка по ипотеке упала до исторического минимума
«Ашан» возле Кремля заподозрили в продаже запрещенного сыра
Все материалы
Силовые структуры
Последний причал
Мощь и гордость российского флота в 1990-е распилили на куски
«Это были 90-е. Я просто жил по тем законам»
Эксклюзивный монолог «новосибирского маньяка». Его обвиняют в убийстве 19 женщин
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В подмосковных Химках обстреляли перевозчиков конфет
Трое подростков под Петербургом зарубили топором совращавшего их мужчину
Российский полицейский убил себя и мешавшего ему совершить суицид коллегу
Россиянина осудили за обстрел полицейских, захват заложников и побег в платье
Все материалы
Наука и техника
Психическая чистка
Чем закончились попытки нацистов вывести сверхчеловека
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Пуск ракеты «Союз-2.1б»«Вы подарили всей стране праздник. Слава России!»
«Роскосмос» похоронил Восточный и российскую космонавтику
США спустили на воду эсминец будущего
Раскрыт способ есть и худеть
Названа причина прекращения разработки российского «ядерного поезда»
Физические упражнения в городе оказались бесполезными
Все материалы
Спорт
Докатились
Кто виноват в олимпийском позоре России
В правительстве одобрили выступление россиян под нейтральным флагом
В пролете: Россию лишили Олимпиады
Мутко отстранили пожизненно, но спортсмены еще могут поехать в Корею
МОК предложил ФИФА поискать допинг в российском футболе
Путин разрешил россиянам ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом
Украина обвинила Россию в изнасиловании олимпийских ценностей
Украинский футболист посоветовал россиянам сменить пол в случае провала на ЧМ
Все материалы
Культура
Ее тело — ее дело
Спайк Ли дебютировал на телеэкранах с сериалом о пансексуальной черной художнице
Девственная Россия
Кавказские девушки и извержения вулканов в объективе одного из лучших фотографов
Что смотреть зимой
Труп Сталина, последние джедаи и цирк уродов: 20 главных кинопремьер сезона
Названы самые популярные клипы в России и в мире
Назван самый высокооплачиваемый музыкант мира
Кинокритики признали фильм о гомосексуальной любви лентой года
Автор «Хардкора» снимет сериал про союз Николая II с вампирами
Все материалы
Интернет и СМИ
Японистика всякая
Пытки током, удушье и караоке-мастурбация. Это не ад, а азиатское телевидение
Написавшему упадническое письмо Санте малышу предрекли будущее серийного убийцы
«Мой батя — тот еще весельчак»
Сын «пьяного бати» о водке, безумных выкрутасах и досуге русского человека
Испугавшаяся виртуальной реальности американка схватила собаку за зад
Удирающего по крыше от спецназа Саакашвили превратили в мем
В сети удивились румяному поросенку на шкафчике мальчика Мухаммада
В сети поломали голову над звуковой иллюзией прыгающей электровышки
Все материалы
Ценности
Игра в машинки
Миллионеры поторгуются за BMW Стива Джобса с редким телефоном
Памела Андерсон снялась для своей коллекции нижнего белья
Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным
Эмили Ратаковски посоветовали одеться и найти нормальную работу
Названы самые продаваемые люксовые машины в России
Россияне потратили на автомобили полтора триллиона рублей
Болгары связали огромный шарф на все тело
Все материалы
Путешествия
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Грузия подсадит туристов на марихуану
Туристы признались в любви к Марокко за его «качественный гашиш»
Курортный остров со страшным названием продадут за биткоины
Полиция задержала индийца со зловонными носками
Работник аэропорта отремонтировал самолет клейкой лентой
Все материалы
Из жизни
Olivia BudgenСила земли
Кто и зачем борется с раком сырыми овощами и кофейными клизмами
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Больше всего я боялась инфекций»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в Гану
На дне Красного моря нашли осла в шляпе
В сети назвали «темным колдовством» салат из сахара и жира
Отправившуюся на свидание американку нашли мертвой спустя три недели
Найден способ довезти бургеры до дома теплыми
Все материалы
Бык-обогатитель
Все, что нужно знать о первом кроссовере Lamborghini по имени Urus
КуИкс-Революция
Все, что нужно знать о Infiniti QX50 с революционным мотором
Пять метров практичности
Все, что нужно знать о самом большом кроссовере Subaru
Странные автомобили для странных рекордов
Самый узкий в мире электрокар, скоростной туалет и другие
Калифорниец стал самым неудачливым угонщиком
BMW X6 M приспособили для тяжелого бездорожья
Peugeot и Citroen построили «кренящийся» трехколесный гибрид
Все материалы
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
В Набережных Челнах квартиру продали шесть раз вместе с пенсионеркой
Новую программу ипотеки для семей запустят в 2018 году
Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь
Все материалы