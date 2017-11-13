Министр захворал и не встретился с многодетной матерью без груди

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов не смог принять объявившую голодовку жительницу Екатеринбурга Юлию Савиновских. Утром женщина начала акцию протеста у здания министерства, о чем написала на своей своей странице в Facebook.

Многодетной матери, у которой органы опеки изъяли приемных сыновей, заподозрив ее в желании сменить пол после операции по удалению груди, сообщили, что министр будет на больничном неделю из-за высокой температуры и не сможет принять ее, передает Znak.com. Список нарушений, которые допустили сотрудники опеки, женщина передала его заместителю.

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Савиновских требовала личного приема у главы ведомства Андрея Злоказова и обещания провести служебную проверку действий подчиненных, которые она называет незаконными и непрофессиональными. Она отметила, что министр не принимает ее уже два месяца.

Ранее «Лента.ру» записала монолог Савиновских, которая рассказала о том, что органы опеки незаконно отобрали ее детей, предоставив суду фальшивые документы и справки о ее якобы психических отклонениях и требовании убежища за рубежом. В 2015 и 2016 годах семья Савиновских начала процесс усыновления двух мальчиков. К тому моменту у женщины было трое родных детей. В начале этого года она удалила грудь, большой размер которой доставлял ей дискомфорт. Позже она увлеклась проблемами трансгендеров. Узнав об этом, органы опеки изъяли детей и выставили их анкеты на сайте «Усыновление в России».