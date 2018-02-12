Многодетную мать с Урала посчитали мужчиной и обвинили в подрыве устоев

Многодетной матери из Екатеринбурга Юлии Савиновских отказали в возвращении приемных детей из-за якобы «однополого» брака. Мотивировку решения областного суда опубликовал на своей странице в Facebook адвокат семьи Алексей Бушмаков.

«Идентификация Савиновских Ю.В. себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу, по сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества», — говорится в документе.

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Ранее адвокат заявил, что суд вынес решение с нарушениями. Савиновских назначили психолого-психиатрическую экспертизу с целью выявления у нее психического расстройства или иного заболевания, которое мешало ей быть приемной матерью. Но судья не стал дожидаться итогов исследования.

Семья Савиновских начала процесс усыновления двух мальчиков в 2015 и 2016 годах. К тому моменту у женщины было трое родных детей. В начале 2017-го Юлия удалила грудь, большой размер которой доставлял ей дискомфорт, а позже увлеклась проблемами трансгендеров и начала вести об этом блог.

В августе органы опеки отобрали ее сыновей. 20 сентября Орджоникидзевский суд лишил Савиновских родительских прав. Анкеты изъятых детей выставили на сайте «Усыновление в России».

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