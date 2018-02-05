Суд отказался вернуть детей писавшей про трансгендеров россиянке

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга постановил не возвращать приемных детей в семью Юлии Савиновских. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Алексей Бушмаков.

«Я надеялся, что вернут [детей], даже несмотря на то, что прокурор Свердловской области Охлопков на пресс-конференции в начале года публично заявил, что они не вернут ей детей. Кто эти "они" и что повлияло на решение суда? Я думаю, что дело не было рассмотрено объективно», — заявил он изданию «Соль».

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Адвокат пояснил, что суд вынес решение с нарушениями. Савиновских была назначена психолого-психиатрическая экспертиза с целью выявления у нее психического расстройства или иного какого-то заболевания, которое мешало ей быть приемной матерью, как сообщала опека изначально. Следователи обещали, что результаты будут готовы к дате судебного заседания, но этого не произошло, и судья не стал дожидаться итогов экспертизы.

Решение еще не вступило в законную силу и будет обжаловано, пообещал Бушмаков.

Ранее жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских рассказала «Ленте.ру», что в августе органы опеки незаконно отобрали ее детей, предоставив суду фальшивые документы и справки о ее якобы психических отклонениях и требовании убежища за рубежом. 20 сентября Орджоникидзевский суд лишил Савиновских родительских прав. Анкеты изъятых детей выставили на сайте «Усыновление в России».

Семья Савиновских начала процесс усыновления двух мальчиков в 2015 и 2016 годах, к тому моменту у женщины было трое родных детей. В начале 2017-го она удалила грудь, большой размер которой доставлял ей дискомфорт, а позже увлеклась проблемами трансгендеров и начала вести об этом блог.

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