Российского судью осудили за предложение стерилизовать многодетную мать

Судье Курганинского районного суда Константину Распопову, который в телефонном разговоре пожелал стерилизовать многодетную женщину, чтобы она больше не рожала, вынесли предупреждение, сообщает ТАСС.

«В результате проведенной проверки установлено, что судья (...) допустил нарушение требований Кодекса судейской этики. Допущенные нарушения были обсуждены на оперативном совещании судей Курганинского районного суда и судья Распопов К.Г. предупрежден о недопущении нарушений Кодекса судейской этики», — говорится в сообщении квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

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Отмечается, что разговор был опубликован 19 февраля адвокатом многодетной матери, которую органы опеки были намерены лишить родительских прав. На записи судья заявил, что нужно не только лишить ее прав, но и сделать ей «медицинскую операцию», потому что «у нее уже восемь детей».

Ранее другой многодетной матери, Юлии Савиновских из Екатеринбурга отказали в возвращении приемных детей, обвинив ее в том, что она мужчина, состоящий в «однополом» браке. Ее сыновей отобрали органы опеки после того, как женщина удалила грудь.

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