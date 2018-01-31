Тюменцы потребовали честного расследования смерти многодетной матери

Тюменское общество многодетных семей «Радость» обратилось к губернатору области Владимиру Якушеву с просьбой проконтролировать расследование дела об убийстве активистки организации, матери троих детей Ирады Москвиной. Обращение к главе региона подписали более 120 человек, сообщает Ura.ru.

По словам тюменцев, друзья и коллеги Москвиной, проходящие свидетелями по уголовному делу в отношении ее бывшего мужа, возмущены, что действия экс-супруга квалифицируют как нанесение телесных повреждений. При задержании, говорят активисты, мужчина сказал оперативникам, что шел убивать рассердившую его женщину: он напал на нее 24 декабря 2017 года и нанес несколько ударов ножом в живот. Спустя несколько дней Москвина скончалась в реанимации.

По данным park72.ru, 35-летняя Москвина была владелицей «Школы парикмахерского искусства» и активно занималась общественной деятельностью. Два года назад она заключила брак с 32-летним Андреем Москвиным, который не работал и «имел хронические проблемы с законом», в этом браке родилась ее третья дочь. Спустя год Москвина ушла от мужа.

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По версии управления МВД по Тюмени, Москвин ударил бывшую супругу ножом, «не сумев сдержать ярости», «из-за редких встреч с малолетним ребенком». На него завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»), максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 10 лет. Активисты настаивают, что это было умышленное убийство: мужчина шел на встречу с ножом и после ударов не вызвал скорую.

Незадолго до убийства женщина обращалась в полицию, но ей ответили, что, поскольку в запросе не были указаны место и время произошедших событий, произвести проверку они не смогут, рассказала знакомая Москвиной Ольга Казимирова. Она обратилась в прокуратуру Тюменской области с просьбой проверить работу полицейских.

В декабре 2017-го стало известно, что участковый полицейский из Серпухова не реагировал на заявления 25-летней местной жительницы об угрозах от мужа. Заподозривший ее в измене муж вывез женщину в лес и отрубил ей кисти обеих рук.

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