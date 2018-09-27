ВИЧ-положительной бабушке разрешили опеку над внуком

Администрация Октябрьского района Красноярска подписала распоряжение, в соответствии с которым ВИЧ-позитивной жительнице города установили опеку над 10-летним внуком. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат женщины Владимир Васин, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

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Как рассказал адвокат, в октябре прошлого года администрация разрешила бабушке взять под опеку внука, мать которого погибла. Однако в марте этого года повторным распоряжением руководителя этой же администрации женщине отказали в установлении опеки из-за обнаруженной у нее болезни. Пенсионерка обратилась в суд, где представила положительные характеристики с мест работы, информацию о хороших бытовых условиях для жизни ребенка и о прохождении необходимого лечения, благодаря которому вирусная нагрузка в ее крови стала нулевой (то есть непередаваемой).

Районный суд признал незаконным решение администрации и возложил на нее обязанность повторно рассмотреть заявление истицы об установлении опеки. При вынесении решения судья сослался на июньское постановление Конституционного суда России по жалобе семейной пары из Подмосковья, которой отказывали в усыновлении ребенка, рожденного сестрой ВИЧ-положительной женщины с помощью искусственного оплодотворения. В 2012 году у женщины случился выкидыш, она попала в больницу, где ее заразили инфекцией, и родить она больше не могла.

Ранее стало известно, что Министерство просвещения подготовило поправки в статью 127 Семейного кодекса России, согласно которым россиянам с ВИЧ или гепатитом С разрешат усыновлять детей, если они с ними жили до болезни.

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