«Волшебное исцеление» ребенка с ВИЧ объяснили молитвой

Медики волгоградского Центра по профилактике и борьбе со СПИД не подтвердили информацию о полном исцелении годовалой девочки, которая якобы вылечилась от ВИЧ благодаря молитвам. Об этом «Новостям Волгограда» сообщил главный врач медучреждения Олег Козырев.

По его словам, родившийся у ВИЧ-положительных родителей ребенок начал получать антиретровирусную терапию сразу же после постановки диагноза «вирус иммунодефицита человека». Через полгода приема препаратов у младенца наступила ремиссия, в крови было выявлено снижение уровня репликации (размножения) вируса до концентрации ниже порога определения. При последующей проверке через несколько месяцев отрицательный результат на ВИЧ повторился, но поскольку инфицированного человека невозможно избавить от вируса, девочка не излечилась полностью.

«На фоне назначенной антиретровирусной терапии у ребенка удалось добиться стабилизации состояния. Довод, изложенный в статье Волгоградской епархии, об излечении ВИЧ-инфекции не подтвердился», — добавил главврач.

10 сентября на сайте региональной епархии вышла статья, в которой утверждалось, что молитвы и регулярные причащения полностью излечили годовалую девочку от вируса иммунодефицита, и это подтвердили два анализа крови.

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