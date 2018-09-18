ВИЧ-положительным россиянам разрешат усыновлять детей

Россиянам с ВИЧ или гепатитом С разрешат усыновлять детей. Соответствующий законопроект министерства просвещения опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Согласно документу, поправки вносятся в статью 127 Семейного кодекса России. Гражданам с вышеуказанными заболеваниями позволят юридически узаконить усыновление, если ранее дети с ними уже жили.

В июне прецедентом стало решение Конституционного суда России о незаконном запрете на усыновление ребенка женщине с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С, которыми она была заражена в больнице. С жалобой обратилась семейная пара, восемь лет состоящая в браке и воспитывающая трехлетнего сына. В 2012 году у женщины случился выкидыш, она попала в больницу, где заразилась инфекцией. Она больше не могла родить, поэтому пара решилась на искусственное оплодотворение. Мальчика родила другая женщина. Когда россиянка обратилась в органы опеки, чтобы усыновить его, суды общей юрисдикции решили, что заболевание заявительницы «не соответствует интересам ребенка».

Ранее, в августе, глава министерства просвещения Ольга Васильева заявила, что «далека от идеи» разрешить ВИЧ-положительным усыновлять детей. Кроме того, был подготовлен законопроект о запрете многодетным россиянам брать под опеку воспитанников детских домов. Предложение вызвало общественный резонанс. Его противницы устроили в соцсетях флешмоб с хештегом #третийнелишний.

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