Глухую россиянку решили лишить детей и поместить в кризисный центр

Выборгский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство прокурора о помещении глухой жительницы города Олеси Уткиной, у которой опека забрала детей после жалобы соседки, в кризисный центр. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главу Северо-Западной ассоциации приемных родителей «Ребенок дома» Марию Эрмель.

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По ее словам, обвинение предоставило суду справку о том, что у женщины «психическое расстройство, с активной фазой алкоголизма». Уткину поместят в квартиру, где круглосуточно находятся психолог и психиатр.

«В среднем мамы живут в центре по полтора года. Олесе рекомендовано от 3 месяцев до полугода», — пояснила Эрмель.

В январе мать-одиночку с инвалидностью по слуху решили лишить родительских прав из-за того, что она не услышала стук врача в дверь. Соседка обвинила Уткину в алкоголизме. Детей женщины поместили в детдом, а информацию о них опубликовали в базе для усыновителей. 13 марта их бабушке удалось оформить над ними опеку.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Олега Алексеева, семья Уткиной давно была в поле зрения органов профилактики, а в момент изъятия детей их жизнь и здоровье были под угрозой. Однако, по словам Эрмель, после изъятия детей Уткина прошла обследование у нарколога и психиатра, и алкоголизма у нее не выявили.

В 2017 году министерство образования и науки разработало законопроект, предполагающий создание в стране реестра недобросовестных родителей. По данным на 2016 год, сотрудники полиции изъяли из семей около 7,5 тысячи детей.

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