Минобрнауки предложило создать реестр недобросовестных родителей

Министерство образования и науки разработало законопроект, предполагающий создание в стране реестра недобросовестных родителей. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Чиновники предлагают внести поправки в закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей». Таким образом они хотят стандартизировать информацию об оставшихся без опеки детях, о желающих взять их в свои семьи людях, а также о «недобросовестных родителях, усыновителях, опекунах, попечителях».

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В Минобрнауки указывают, что, согласно Семейному кодексу, лишенные родительских прав граждане не могут усыновлять детей, но соответствующей информации иногда нет в специализированных базах. Создание реестра должно исправить это. В нем будут собраны персональные данные недобросовестных родителей. Информация об изъятии детей или лишении родительских прав будет передаваться из судов в органы опеки.

В пояснительной записке к документу говорится, что он разработан по поручению президента Владимира Путина в феврале 2017 года.

В 2016 году сотрудники полиции изъяли из семей около 7,5 тысячи детей. По словам начальника участковых и подразделений по делам несовершеннолетних МВД Елены Новосельцевой, за последние три года количество случаев изъятия ребенка из семьи снизилось на три тысячи.