Лишенная детей за глухоту россиянка вернула родительские права через суд

Глухая жительница Санкт-Петербурга Олеся Уткина, у которой отобрали детей после жалобы соседки, восстановила в суде свои родительские права. Об этом сообщила президент Северо-Западной ассоциации приемных родителей «Ребенок дома» Мария Эрмель, передает «Фонтанка».

По данным издания, сосед Уткиной по коммунальной квартире признал, что хотел выкупить комнату женщины, в связи с чем искал способы ее выселить. Также на судебном заседании были учтены доводы прокурора и представителя уполномоченного по правам ребенка, которые попросили не лишать женщину родительских прав.

1 апреля стало известно, что Уткину отправят в кризисный центр с круглосуточным наблюдением психолога и психиатра на срок от трех до шести месяцев. Обвинение утверждало, что женщина страдает психическим расстройством с активной фазой алкоголизма.

В январе мать-одиночку с инвалидностью по слуху решили лишить родительских прав из-за того, что она не услышала стук врача в дверь. Соседка обвинила Уткину в алкоголизме. Детей женщины поместили в детдом, а информацию о них опубликовали в базе для усыновителей. 13 марта их бабушке удалось оформить над ними опеку.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Олега Алексеева, семья Уткиной давно была в поле зрения органов профилактики, а в момент изъятия детей их жизнь и здоровье были под угрозой. Однако после изъятия детей Уткина прошла обследование у нарколога и психиатра, и алкоголизма у нее не выявили.

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