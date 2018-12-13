Россиянин устроился в детдом ради встреч с дочерью и попросил купить ему жилье

Житель Челябинска Алексей Маргейм устроился работать в дом ребенка, чтобы иметь возможность видеться с попавшей туда дочерью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертку общественной палаты региона Елизавету Кириллову.

По ее словам, органы опеки забрали девочку из семьи после того, как мать не смогла о ней заботиться. С отцом ребенка не оставили из-за того, что он материально не обеспечен: мужчина живет в комнате в коммунальной квартире. Маргейм решил накопить деньги на покупку квартиры, и сбор был организован на местном телевидении.

«Алексей буквально перегружен звонками и сообщениями со всей России… Но пока средств на квартиру не хватает», — посетовала правозащитница. Она добавила, что мужчина поедет на телепрограмму в Москву, чтобы поведать свою историю.

В сентябре мать-одиночка Ольга Журавлева была приговорена к 120 часам обязательных работ за мошенничество при получении выплат, будучи обвиненной в воровстве у государства 7 тысяч рублей, поскольку получала пособие по безработице в размере 4,9 тысячи рублей и одновременно подрабатывала уборщицей в пиццерии. После общественного резонанса и ходатайства прокуратуры приговор был отменен. Женщина одна растит двух девочек, одна из которых страдает эпилепсией.

Ранее организаторы семейного забега «Кросс нации» во Владимире отказались считать призерами семью с матерью и ребенком без отца. Участницу Юлию Бражникову и ее сына, пришедших к финишу вторыми, не стали награждать, поскольку женщина была разведена. Победителей и призеров старта отправили в Москву для участия в Гран-при.

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