Мать-одиночку передумали наказывать за попытку подработать

Пугачевский районный суд Саратовской области отменил приговор матери-одиночке Ольге Журавлевой, которая была осуждена на 120 часов обязательных работ за незаконное получение пособия по безработице. Об этом «Взгляд-инфо» сообщил ее адвокат Павел Павликов.

«После вынесения решения мировым судьей якобы выяснились дополнительные обстоятельства. Прокурор обратил внимание, что Журавлева является матерью-одиночкой и находится в тяжелом материальном положении», — сказал Павликов.

Информацию об отмене приговора подтвердили в пресс-службе суда. «Приговор мирового судьи отменен, осужденная оправдана в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления», — сказал собеседник агентства.

10 сентября мировой судья Ивантеевского района приговорила Ольгу Журавлеву к 120 часам обязательных работ за мошенничество при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК). Согласно материалам дела, женщина нанесла государству 7 тысяч рублей ущерба, поскольку получала пособие по безработице в размере 4,9 тысячи рублей и одновременно подрабатывала уборщицей в пиццерии. Журавлева утверждала, что пару раз помогла с уборкой в кафе за пищевые отходы для домашнего скота и 3 тысячи рублей. В полиции специально ждали, пока сумма полученного пособия дойдет до уровня, необходимого для привлечения к уголовной ответственности. После широкого общественного резонанса областная прокуратура выступила за отмену приговора и прекращение уголовного дела в силу «малозначительности».

Журавлева одна растит двух несовершеннолетних детей, одна из ее дочек страдает эпилепсией.

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