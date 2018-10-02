Прокуратура вступилась за получавшую пособие мать-одиночку

Прокуратура Саратовской области инициировала вопрос об отмене приговора матери двоих детей Ольге Журавлевой, которую осудили за то, что она получала пособие по безработице, подрабатывая в пиццерии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Приговор обжаловала в установленный законом срок прокуратура Ивантеевского района.

«Вместе с тем по поручению прокурора области уголовно-судебным управлением проведена дополнительная проверка законности и обоснованности вынесенного приговора, с учетом доводов осужденной, размещенных в средствах массовой информации. По результатам прокуратурой области принято решение инициировать вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела в силу малозначительности», — подчеркнули в ведомстве.

Ход и результаты апелляционного рассмотрения находятся на контроле у прокурора области.

В конце сентября Ольгу Журавлеву приговорили к 120 часам обязательных работ, признав виновной в мошенничестве при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК РФ).

Сотрудники правоохранительных органов заявили в суде, что Журавлева обокрала государство на семь тысяч рублей, поскольку получала пособие по безработице, подрабатывая уборщицей в кафе. Женщина не признает своей вины. Она говорит, что несколько раз помогла убраться в пиццерии за деньги и пищевые отходы. В полиции знали об этом, но ждали, пока сумма полученного пособия дойдет до уровня, необходимого для привлечения к уголовной ответственности.

Журавлева одна растит двух несовершеннолетних детей, одна из ее дочек страдает эпилепсией.

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