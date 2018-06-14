Половина безработных россиян оказалась молодежью

Почти половину безработных в России составляют граждане в возрасте от 20 до 34 лет. Об этом в четверг, 14 июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает «Интерфакс».

«Среди безработных в настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет — 48,7 процента в общей безработице составляют лица этого возраста», — сказала Голикова.

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Кроме того, российская статистика, по утверждению чиновницы, не учитывает данные о «заболеваемости и смертности в возрасте 50-60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин». В 2017 году в круглосуточные стационары были доставлены 10,4 миллиона человек — женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.

Минтруд в апреле предложил повысить пособие по безработице до уровня прожиточного минимума. Сейчас размер пособия колеблется от 850 до 4900 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 11 163 рубля.

В феврале Минтруд сообщил о намерении запустить общественное обсуждение законопроекта о повышении размера пособия по безработице и упрощению его получения.

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