Оценены шансы россиян на выживание в экономическом кризисе

У 40 процентов россиян нет ресурсов для адаптации к экономическому кризису. Об этом во вторник, 6 марта, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.

В эту категорию входят пожилые люди, жители сел и малых городов, люди без высшего образования, рабочие разной квалификации, рядовые работники торговли и бытового обслуживания, а также безработные. Если экономическая ситуация не улучшится, их благосостояние продолжит падать, отмечают исследователи.

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По мнению экспертов, ресурсами для выхода из кризиса являются доходы, сбережения, в том числе второе жилье, профессиональное образование или социальные связи. Однако лишь 20 процентов россиян используют эти ресурсы полностью.

Это люди моложе 45 лет, с высшим образованием, проживающие в средних и крупных городах и работающие на позициях руководителей и высококвалифицированных специалистов. Благосостояние 68 процентов из них в кризис не ухудшилось, а у 31 процента даже улучшилось, отмечается в материалах РАНХиГС.

В феврале вице-премьер Ольга Голодец назвала бедность россиян главным препятствием для развития экономики. Из-за сокращения доходов падает потребительский спрос, соответственно, не происходит «поступательного экономического роста».

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