Мать-одиночка преодолела километры и была унижена

Организаторы семейного забега «Кросс нации» во Владимире отказались наградить участницу Юлию Бражникову и ее сына, поскольку они пробежали без отца, передает «ProГород».

По информации издания, 29-летняя Бражникова и ее сын прибежали к финишу вторыми. Организаторы заявили, что результаты семейного забега не будут засчитаны, потому что женщина разведена.

«Для нас это победа, несмотря на то что результат не засчитали. Оказывается, мама с ребенком — это не семья», — написала она на своей странице во «ВКонтакте».

Победители и призеры региональных стартов поедут в Москву и примут участие в гран-при.

В январе глава Заволжска (Ивановская область) отчитал мать-одиночку, которая получила от государства квартиру без сантехники и пожаловалась на это. Женщина сказала, что ей страшно заходить в квартиру с ребенком, а денег на ремонт не хватает. «Вы какого хера рожаете детей-то?» — ответил мэр.

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