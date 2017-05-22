Глава ВЦИОМ рассказал о склонности россиян к поздним бракам

Россияне в настоящее время вступают в брак поздно, и создают семью в 28-30 лет. Такое мнение высказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, выступая в Госдуме во время парламентских слушаний по поводу молодежной политики страны. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, сегодня люди оставляют для себя возможность «попробовать, потестировать» и не хотят раньше времени совершать ошибки.

Ранее в апреле зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко предложил ввести налог на бездетность для обеспеченных людей из Москвы. «Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на маловозрастных членов семей, на потребности многодетных семей», — отметил он.

Подобный налог существовал в СССР как «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» с 1941 года и до распада Союза. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет были обязаны отчислять шесть процентов зарплаты государству.