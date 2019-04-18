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Российскую многодетную семью из сгоревшего дома отправили «жаловаться в ООН»

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В Заводском районе Саратова многодетная мать Марина Новикова попросила чиновников предоставить ей новое жилье вместо сгоревшего аварийного дома, но в администрации женщине посоветовали жаловаться в ООН. Об этом сообщает издание «Взгляд-инфо».

По словам матери четырех детей, в прошлом году у нее сгорел дом, который ранее уже признавали аварийным, но в программу по переселению людей из ветхого жилья его не внесли. Новикова пожаловалась, что она вынуждена снимать квартиру и отдавать за аренду большую часть заработной платы.

Новикова рассказала изданию, что обращалась в районную прокуратуру, а также в жилищный отдел местной администрации. Она посетовала, что ей нигде не помогли, а в жилищном отделе и вовсе отправили «жаловаться в ООН».

По данным издания «Такие дела», в администрации Саратова проводится проверка, по итогам которой будут приняты дисциплинарные меры в отношении чиновников. Глава города Михаил Исаев заверил, что после этого инцидента в районных администрациях и структурных подразделениях появятся устройства «аудио- и видеофиксации».

В начале апреля в Зеленодольске (Татарстан) решили выселить многодетную жительницу Миляушу Терскову и ее троих детей из квартиры в аварийном доме без альтернативы. Ей предложили 281 тысячу рублей, которых не хватит на комнату в коммуналке. Женщина посетовала, что отец детей не платит алиментов, а с предыдущей работы ее попросили уволиться после того, как в рабочее время она посетила суд.

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